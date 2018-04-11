В Горячем Ключе задавившего щенков мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей

Заседание суда состоялось 11 апреля.

«В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в преступлении. Чтобы возместить причиненный вред, он перечислил в приют для животных 10 тыс. рублей. С учетом этого суд принял решение о применении к подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе 18 января местный житель за рулем Lada Priora около дома № 73 на улице Шоссейной в станице Саратовской выбросил на обочину дороги щенков и намеренно наехал на них. В результате двое из них погибли. Против задавившего щенков водителя возбудили дело. В апреле дело передали в суд.

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