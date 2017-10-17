В Горячем Ключе завершилось первенство края по вольной борьбе

Соревнования проходили три дня в местном спорткомплексе на стадионе «Юность». К ним допускались мальчики самой младшей возрастной группы в этом виде спорта — 11-12 лет.

Первенство проводилось в 15 весовых категориях.

Всего в Горячий Ключ съехались представители 18 районов края. На ковре боролись более 200 спортсменов. Самая многочисленная делегация прибыла из Славянского района — 28 человек.

«Нашей спортивной школе 40 лет. Каждый должен пройти через борьбу, дети охотно идут в нашу секцию», — рассказал тренер команды Славянского района по вольной борьбе Владимир Васюк.

В командном зачете Славянский коллектив в тройку не попал. Больше всего медалей завоевали борцы из Сочи. Чуть меньше наград в активе спортсменов из Краснодара. Замкнула тройку сильнейших команда Гулькевичского района.

На этих соревнованиях проходил отбор лучших в сборную Краснодарского края в своем возрасте. Первые соревнования краевая команда проведет в следующем году.

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