В Горячий Ключ на зимовку прилетела утка-мандаринка

Она поселилась на озере, на которое прилетает уже вторую зиму подряд.

Причина, по которой птица прилетела зимовать на Кубань, неизвестна. Родиной таких пернатых считается Китай. Непонятно, как эта утка сумела преодолеть такое огромное расстояние. Местные орнитологи говорят, что, возможно, мандаринка прилетела к водоему из какого-то хозяйства и сейчас пытается выжить среди других птиц.

Утка-мандаринка отличается не только яркой расцветкой, но и задиристым нравом. Сейчас, как и в прошлом году, птица демонстрирует такой же неуживчивый характер.

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