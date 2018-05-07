В Госдуме 8 мая рассмотрят кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о процедуре рассмотрения.

На Совете Думы рассмотрели вопросы, связанные с определением процедуры работы, 7 мая состоится заседание фракции «Единая Россия». Также пройдет встреча с кандидатом на пост председателя правительства, премьер встретится с депутатами фракции ЛДПР.

В 11:00 8 мая Дмитрию Медведеву предстоит встреча с депутатами фракции КПРФ, в 12:00 — «Справедливой России». В 15:00 начнется заседание Госдумы, на котором рассмотрят вопрос о согласии на назначение Медведева на должность председателя правительства.

По Конституции на заседании Госдумы при рассмотрении этого вопроса предполагается участие президента или его представителя.

По словам Володина, в нижней палате ожидают на заседание Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.

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