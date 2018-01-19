В Госдуме инициировали выход России из Всемирной торговой организации

Депутаты разработали соответствующий законопроект.

Согласно документу, предлагается признать утратившим силу федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации». Необходимо денонсировать протокол, подписанный в Женеве 16 декабря 2011 года.

В пояснительной записке отмечается, что последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены.

Авторы пояснили, что в ВТО вступают государства, которые производят готовые товары. Однако Россия вступила в ВТО в то время, когда готовых товаров страна не экспортировала. В 2012 году экспорт продовольственных товаров составлял 16,7 млрд долларов, текстиля —770 млн долларов, вооружения и машин — 26,5 млрд рублей. Эти объемы с небольшими колебаниями сохранились до 2016 года. Депутаты полагают, что выйдя из ВТО, Россия приобретет свободу в экономической деятельности, сообщает «Интерфакс».

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