В Госдуме исключили возможность введения санкций против портов Крыма

С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, ни одна страна не согласится на введение санкций в отношении черноморских портов России.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с предложением ввести санкции против российских портов в Черном море из-за блокады Азовского моря. Украинский министр уточнил, что в настоящий момент Киев ведет переговоры с европейскими и американскими коллегами о возможности наложения ограничительных мер.

Комментируя это заявление, Водолацкий отметил, что все международные логистические центры и транспортные компании работают через российские порты и введение санкций будет означать для них потерю прибыли.

По его мнению, все предложения Киева преследуют одну цель — подготовить украинское общество к введению военного положения накануне президентских выборов, сообщает «РИА Новости».

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