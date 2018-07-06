В Госдуме осенью начнут обсуждать повышение пенсионного возраста в РФ

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.

«Группа по обсуждению в процессе формирования. Пока только объявили о повышении пенсионного возраста. У нас законопроект только будет рассматриваться. Я думаю, что в этой сессии вряд ли что-то решим, а уже в осенней сессии», — сказал Сергей Фургал.

По его словам, «в группу войдут все». Представителей комитета по охране здоровья он назвал «ключевыми в этом вопросе», пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года.

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