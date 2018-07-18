В Госдуме отказались облагать пошлиной покупки в интернет-магазинах

Комитет по бюджету и налогам Госдумы исключил из текста законопроекта «О таможенном регулировании» пункт, который допускал введение пошлин за покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

Норма, исключенная из текста, предоставляла Правительству РФ право устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты. Норма первоначально содержалась в поправке, внесенной правительством, а потом вошла в аналогичную поправку депутата Сергея Чижова.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин согласился с замечанием комитета, что если электронная торговля и должна облагаться, то не только у физических лиц. Кроме того, по словам замминистра, понятия международной электронной торговли нет в законодательстве.

«В любом случае, это не предмет таможенного регулирования, поскольку те таможенные платежи, которые связаны с пересечением границы, и, в частности, с беспошлинным ввозом товаров для их использования, установлены даже не российским законодательством, а таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Поэтому, наверное, комитет здесь прав, что сейчас эту норму вводить преждевременно», — цитирует Трунина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФТС 18 июня предложили ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом.

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