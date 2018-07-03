В Госдуме первое чтение прошел законопроект о допуске школьников в кинотеатр по паспорту

Госдума в первом чтении приняла поправки Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и статьи 7 Федерального закона «О библиотечном деле».

Правила посещения учреждений культуры ужесточат для детей, не достигших совершеннолетия. Законопроектом устанавливается запрет на распространение информационной продукции, не предназначенной для детей, с использованием торговых автоматов.

«Работники кинотеатров смогут не продавать без паспорта билет несовершеннолетнему гражданину, если он собрался идти на фильм, содержащий сцены насилия. В библиотеках, если посетители не достигли возраста, указанного на книгах или аудиодисках, им могут отказать в выдаче информационного материала», — рассказала замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Также региональные власти должны запретить расклеивание плакатов, которые могут навредить детской психике, в радиусе ближе 100 м от общеобразовательных, дошкольных учреждений и детских поликлиник, пишет телеканал «360».

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