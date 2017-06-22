В Госдуме поддержали законопроект о наказании за мат в семье

22 июня в 18:24

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству 22 июня рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает распространить штрафы за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в квартирах.

Авторы законопроекта предлагают удвоить административный штраф за мелкое хулиганство, а также распространить возможность его применения за нарушения общественного порядка не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе на семейно-бытовые конфликты, в частности за мат в семье.

Таким образом, штраф за мелкое хулиганство составит от 1 до 2 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей). Также предлагается ввести обязательные работы на срок до 40 часов.

Удвоить штраф планируется и за неповиновением представителям власти — от 2 до 3 тыс. и ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

За повторное мелкое хулиганство депутаты предлагают накладывать новый штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работ на срок до 80 часов, сообщает РИА «Новости».

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