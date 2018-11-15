В Госдуме предложили обязать блогеров платить налоги

Идею высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Необходимо для соцсетей ввести обязательные требования для юридического закрепления аккаунта за пользователем», — заявил он.

Свинцов отметил, что особенно это должно касаться блогеров в Instagram с большим количеством подписчиков, которые используют аккаунт в том числе и для продвижения товаров или услуг.

Блогеру, оформленному как юрлицо, придется платить налоги. Депутат также предложил возможность выбора — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью.

Свинцов считает, что таким образом у интернет-авторов появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, пишет «Российская газета».

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