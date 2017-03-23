В Госдуме предложили повысить предельный возраст призыва в армию

В комитете Госдумы по обороне 23 марта обсудили изменение предельного возраста призыва на военную службу.

Об этом рассказал председатель комитета Владимир Шаманов. На заседании комитета по обороне рассматривалась тема «О вопросах и путях совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу по итогам призывов 2016 года».

«Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва. Однако еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв и есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», — сказал Шаманов.

По его словам, на заседании отметили, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать. Некоторые депутаты предложили 30 лет, чтобы у молодых людей не было заинтересованности в уклонении от армии. Шаманов добавил, что по этому вопросу будет создана рабочая группа, передает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России в 2016 году число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, сократилось на 20%.

Источник