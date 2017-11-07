В Госдуме предложили устанавливать знаки, предупреждающие о замерах скорости

Глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев считает необходимым прописать соответствующие положения в действующем законодательстве и правилах дорожного движения.

Он предложил ввести норму по обязательной установке предупреждающих знаков о наличии на дорогах треножных камер фиксации скоростного режима.

«Сейчас нет предупреждений водителю, как положено, за определенное количество метров о том, что стоит пункт фиксации скорости, что приводит к нервотрепке водителя, потому что, когда он видит эту треногу, он начинает вздрагивать, резко нажимает на тормоза, и это влияет на безопасность дорожного движения», — сказал член комитета Владимир Афонский.

Москвичев отметил, что рабочие, выезжающие ремонтировать дороги, ставят предупреждающие знаки.

«И в этом случае тоже надо ставить знак о том, что контролируется скорость движения. Пора правду говорить. Давайте посмотрим, что в законе и ПДД прописать, чтобы устанавливался знак о том, что ведется фиксация», — цитирует Москвичева ТАСС.

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