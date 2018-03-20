В Госдуме предложили увеличить лимит скорости на трассах до 110 км/ч

В качестве пилотной трассы авторы проекта выбрали автодорогу М4 Москва — Новороссийск на участке до Ростова-на-Дону.

С такой инициативой выступил руководитель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев.

«Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — отметил Москвичев.

По его словам, для реализации инициативы не потребуется переписывать ПДД, нужно будет заменить часть дорожных знаков.

Идею поддержали в Росавтодоре. В ведомстве отметили, что повышение максимальной разрешенной скорости автомобилей с 90 км/ч возможно, но при условии соблюдения требований по обеспечению безопасности движения, сообщает «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник