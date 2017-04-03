В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кражу электроэнергии

Депутаты Госдумы предложили ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии.

Об этом сообщил один из авторов инициативы Михаил Старшинов. Законопроект направили в правительство и Верховный суд для отзывов.

Нынешнее законодательство предусматривает наказание за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Авторы проекта считают, что к этим преступлениям нужно приравнять и воровство из электросетей.

Поправки предполагают, что за кражу электроэнергии будут наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от года до трех, либо принудительными работами до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 80 тыс. рублей.

По словам Старшинова, в законопроекте оговаривается, что тех, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит ущерб, могут освободить от уголовной ответственности, сообщает РИА «Новости».

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