В Госдуме предложили запретить платные парковки у больниц

Депутаты Госдумы в марте внесли поправку, которая позволит запретить платные парковки у социальных объектов.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских отметил, что государственно-правовое управление администрации президента предложение поддержало.

Профильный комитет готовит законопроект «Об организации дорожного движения» к рассмотрению во втором чтении. Документ позволит региональным властям вводить временные ограничения, устанавливая плату или запрет на въезд на части территорий населенных пунктов.

Кроме того, была внесена поправка, согласно которой платный проезд по улице возможен, если есть альтернатива бесплатного проезда, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае представители региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» провели мониторинг наличия бесплатных парковочных мест возле социальных объектов.

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