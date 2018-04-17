В Госдуме рассмотрят ввод ограничения на регистрацию в квартирах или домах

По данным СМИ, продажу микрoдолей в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц.

Законопроект готовы поддержать в кабмине. Эксперты уверены, что новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами». Согласно документу, прописаться получится только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. Например, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15 кв. м. Ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.

В начале апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Тогда против выступали Минстрой и МВД. Однако уже на минувшей неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств, пишут «Известия».

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