В Госдуме РФ одобрили текст присяги для вступления в гражданство

Профильная рабочая группа на совещании с участием спикера палаты Вячеслава Володина рассмотрела варианты присяги.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Есть текст, который решено было взять за основу, это текст Павла Крашенинникова с доработками экспертов. Фракции поддержали», — заявил он.

Одобренный депутатами текст звучит так: «Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Этот текст будет направлен лидерам думских фракций на одобрение, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 6 июня предложил Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.

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