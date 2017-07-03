В Госдуме создадут рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков

В России 45 тыс. человек столкнулись с обманом при долевом строительстве.

По оценке министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, почти половина этих граждан сосредоточена в десяти субъектах, в том числе и в Краснодарском крае.

«Сегодня возможность увеличить темп, выделить земельный участок для того, чтобы решить эту проблему, тем более у таких регионов, где высокая стоимость земли, не представляется серьезной проблемой. Хотя хорошего, единого решения здесь нет, каждый случай индивидуальный», — отметил глава Минстроя.

Он предложил использовать земли Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

«У нас есть полномочия в АИЖК передавать федеральные земли субъектам РФ. Там, где земля дорогая, это может быть реальным механизмом», — цитирует министра ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для решения проблем обманутых дольщиков будет создана специальная рабочая группа, ее возглавит вице-спикер Владимир Васильев.

«Нам важно, чтобы в рамках правоприменительной практики мы нашли оптимальное решение, потому что мы тестируем, почему не сработали страховые компании, почему не сработали саморегулируемые организации, почему региональные и местные власти просмотрели, что на этом рынке появились недобросовестные застройщики, что нужно сделать, чтобы защитить ваши права. Это наша задача, мы ее будем решать», — цитирует Володина «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник