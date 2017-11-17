В Госдуме выступили против идеи лишать свободы за ввоз санкционной продукции

Против законопроекта выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?», — отметил парламентарий.

По его словам, за ввоз «санкционки» на территорию России нарушители должны нести административную ответственность, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министерство финансов РФ 16 ноября представило законопроект, который предусматривает тюремный срок за ввоз в Россию санкционной продукции. В министерстве считают, что меры повысят эффективность соблюдения продэмбарго и будут препятствовать контрабанде отдельных видов товаров.

Россия 7 августа 2014 года ограничила импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция, орехи и ряд других продуктов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов с 6 августа 2015 года. Уничтожением санкционной продукции начали заниматься Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Федеральная таможенная служба.

Правительство РФ в июле продлило продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет действовать по 31 декабря 2018 года. В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка запрещенных к ввозу в Россию продуктов.

Вернуться на ленту

Источник