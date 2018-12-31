Соответствующий законопроект 31 декабря внесли на рассмотрение в российский парламент.

Согласно действующему законодательству, при расчете платы за отопление отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных счетчиков. В пояснительной записке к документу говорится, что эта неопределенность позволяет в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов учета.

Депутаты предложили закрепить норму об учете в плате за отопление показателей индивидуальных счетчиков при наличии общедомовых. Для этого предполагается прописать в законодательстве, что «при наличии общедомового прибора учета и индивидуального прибора учета расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учета», сообщает ТАСС.

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