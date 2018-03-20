В Госдуму РФ внесли законопроект об использовании криптовалюты

Проект «О цифровых финансовых активах» внесла группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Отмечается, что они являются имуществом, между ними также определены ключевые различия. При этом устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель — законодательно закрепить в российском правовом поле определения «наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий» и создать правовые условия для привлечения российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, сообщает «Коммерсантъ».

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