В Госдуму внесли проект бюджета России на 2019‐2021 годы

Правительство РФ внесло документ в национальный парламент 29 сентября.

Проект бюджета опубликован в электронной базе данных парламента.

Профицит бюджета страны в процентах к ВВП остался прежним. Так, в 2019 году он составит 1,8% ВВП, в 2020 году — 1,1% ВВП, в 2021 году — 0,8% ВВП. Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния — 3,369 трлн рублей. Расходы определены на уровне 18,037 трлн рублей. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн рублей.

В 2020 году в бюджет должны поступить 20,218 трлн рублей дохода, в том числе нефтегазовые допдоходы — 2,777 трлн рублей. Расходы будут на уровне 18,994 трлн рублей. Профицит бюджета составит 1,224 трлн рублей.

В 2021 году доходы ожидаются на уровне 20,978 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые — 2,632 трлн рублей. Расходы — 20,026 трлн рублей. Профицит бюджета — 951,978 млрд рублей, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правительство РФ одобрило проект бюджета страны 20 сентября.

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