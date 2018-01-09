В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде в РФ во время ЧМ-2018

Документ устанавливает период для безвизового въезда болельщиков на территории России по карте зрителя.

Безвизовый период начинается за 10 дней до проведения первого матча чемпионата и заканчивается в день последнего матча.

«Без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, […] а также по персонифицированной карте зрителя (как на бумажном носителе, так и в электронной форме)», — говорится в тексте законопроекта.

Карту зрителя иностранцы получают при наличии входного билета на матч.

Законопроект также предусматривает возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям СМИ в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник