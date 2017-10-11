В Госдуму внесли законопроект о господдержке сельскохозяйственных вузов

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов внес 11 октября на рассмотрение проект закона, который распространяет меры господдержки в сфере сельского хозяйства на научные и образовательные организации.

Инициатива была внесена в Госдуму в мае, но затем ее скорректировали с учетом предложений профильного комитета.

«Законопроект распространяет меры государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства на научные и образовательные организации, осуществляющие в процессе основной научной и (или) образовательной деятельности также производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку», — говорится в пояснении к законопроекту.

В законопроекте идет речь о кадровом обеспечении отрасли и поддержке профильных учебных заведений.

«Мы понимаем, что студенты должны не только знать теорию, но главное — иметь опыт работы на земле, это самая большая потребность работодателей», — подчеркнул Сергей Неверов.

По его словам, вузы, имеющие в своей структуре опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные и иные подобные подразделения, несут существенные финансовые, организационные и трудовые затраты, которые не учитываются при определении объемов финансирования. Доступа же к мерам господдержки, оказываемой сельхозпроизводителям, они не имеют.

Предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 федерального закона «О развитии сельского хозяйства», сообщает ТАСС.

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