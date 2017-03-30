В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

Члены Совета Федерации предлагают ввести трудовое воспитание на всех уровнях общего образования в России.

Авторами инициативы выступили Виктор Кресс и Александр Волков. В пояснительной записке к документу они отмечают, что в действующей редакции закона «Об образовании в РФ» отсутствует понятие «трудовое воспитание». Законом установлено, что привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Предложенный чиновниками проект позволяет создать правовые условия, обеспечивающие внедрение трудового воспитания в образовательный процесс.

Включение обучающихся в освоение работ в рамках трудового воспитания должно осуществляться в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, интересов и способностей обучающихся, сообщает «Интерфакс».

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