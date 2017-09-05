В Госдуму внесли законопроект о запрете порошкового алкоголя

05 сентября в 20:50

Нарушителям предлагается назначать штрафы от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещают производство и оборот в России порошкообразной спиртосодержащей продукции — так называемого сухого алкоголя. Инициатор запрета — Роспотребнадзор.

В законопроектах прежде всего закрепляется понятие порошкообразной спиртосодержащей продукции — под ней будет пониматься «пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт».

За производство или оборот сухого алкоголя предлагают взимать штраф до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц с конфискацией предмета административного правонарушения, пишет ТАСС.

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