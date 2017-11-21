В Госдуму внесли законопроект об увеличении налогового вычета на обучение детей

Согласно документу, предлагается увеличить социальный налоговый вычет за обучение детей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей в год.

Согласно действующей норме Налогового кодекса, при определении размера налоговой базы родитель имеет право на получение вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за обучение ребенка в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 тыс рублей в год. В настоящее время родитель имеет право на возврат не более 6,5 тыс. рублей в год из общей уплаченной им суммы, даже если она намного превышает установленное ограничение размера налоговой базы в 50 тыс. рублей.

Авторы документа отметили, что с 2007 года налоговая база, используемая при начислении такого вычета за обучение ребенка, который имеет право получить родитель, остается неизменной. Однако за прошедшие десять лет произошли существенные изменения. В частности, реальная стоимость обучения в образовательных учреждениях во внебюджетной сфере сейчас в два-пять раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении вычета, сообщает РАПСИ.

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