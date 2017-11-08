В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными

Согласно документу, за такие действия последует максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов планируется наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев. Другим наказанием могут стать обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время максимальная санкция по этой статье предполагает арест на срок до шести месяцев.

Во второй части соответствующей статьи Уголовного кодекса предлагают регламентировать наказание за «то же деяние, совершенное в присутствии малолетнего, или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ, в том числе в Интернете». За это предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет (сейчас максимальное наказание — два года лишения свободы).

В случае принятия инициативы, действия, подпадающие под вторую часть данной статьи УК, будут квалифицироваться как преступление средней тяжести, сообщает ТАСС.

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