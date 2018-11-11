В Госдуму внесли законопроект ЗСК об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

Законодательное собрание Краснодарского края в ноябре внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

В документе предлагается запретить розничную продажу алкоголя в таких точках с 23:00 до 11:00 по местному времени.

Как отмечают региональные законодатели, органы власти и местного самоуправления Краснодарского края получают многочисленные обращения от людей, живущих в домах, на цокольных и первых этажах которых расположены предприятия торговли и общественного питания. Жалобы связаны с тем, что покупатели спиртного, как правило, распивают его во дворах этих же домов, на детских площадках, чем нарушают общественный и санитарный порядок. К тому же посетители увеселительных заведений нередко вступают в конфликты не только между собой, но и с местными жителями, которые хотят сохранить спокойствие около собственного дома.

Поэтому краснодарские законодатели предлагают соответствующие ограничения с целью «повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей».

Инициатива в полной мере соответствует целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, снижению уровня потребления алкоголя и уменьшению ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты городской думы Краснодара предложили запретить продажу пива на розлив и энергетиков в магазинах, находящихся в жилых домах. В апреле депутаты ЗСК проверили в краевой столице продажу алкоголя в магазинах после 22:00. На 49-й сессии депутаты предложили привлекать к контролю за продажей алкоголя в жилых домах казаков.

В июне гордума поручила управлению торговли с учетом доработок подготовить еще одно обращение в Законодательное собрание Краснодарского края с инициативой о запрете продажи пива в жилых домах.

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