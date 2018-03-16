В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

16 марта в 07:46

ЕГЭ предполагается заменить экзаменами, которые обучающиеся будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования.

Авторы инициативы подчекнули, что для подготовки к единому госэкзамену школьники вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов. Это материально трудно для многих семей.

Авторы считают, что отмена единого государственного экзамена позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании «сомнительных результатов ЕГЭ», а также проводить более качественный отбор среди абитуриентов вузов, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 62% выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник