В гостиницах Краснодара разместили более 190 погорельцев многоэтажки

В гостиницах Краснодара 16 февраля разместили 191 пострадавшего при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева.

Из них 69 человек поселили в гостинице «Кавказ», 40 — в гостинице «Валенсия», 46 — в гостинице «Уют», 36 — в гранд-отеле «Уют». Об этом сообщила замглавы города Лилиана Егорова.

Во всех гостиницах работают фельдшерские пункты и психологи. Пострадавшие получают трехразовое горячее питание.

По ее словам, всего в пункты сбора и учета жильцов пострадавшего от пожара дома обратились и прошли регистрацию 322 человека. Во временный пункт, организованный в школе № 66, 15 февраля доставили 212 граждан. А 16 февраля такой пункт работал в помещении управляющей компании на улице Дунаевского, 5.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил профильным службам и ведомствам обследовать техническое состояние здания.

«В первую очередь в ближайшие дни нужно полностью обследовать технического состояния здания, чтобы понимать объемы ремонта. Будем продолжать работать с жильцами дома, в том числе, с размещенными в гостиничном фонде. Предстоит организовать для них централизованный сбор гуманитарной помощи, а также обеспечить кратковременный доступ людей в свои квартиры для оценки ущерба и возможности забрать уцелевшие необходимые вещи», — сказал Первышов.

Сейчас периметр горевшего дома остается оцепленным. Его охраняют сотрудники полиции. Проход на территорию был обеспечен спасателям, представителям контролирующих, следственных и правоохранительных органов.

В течение дня демонтировали нависающие над двором элементы сгоревшей кровли дома. Вице-мэр Владислав Ставицкий сообщил, что для проведения оценки технического состояния здания привлечена специализированная лицензированная организация. Несущие конструкции уже осмотрели. Однако потребуется инструментальное обследование дома для получения окончательного экспертного заключения о его состоянии. На это потребуется около трех дней.

Вице-мэр Краснодара Евгений Зименко сообщил, что подача коммунальных ресурсов в соседние дома полностью восстановлена, их системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По его словам, вопрос о возобновлении тепло- и электроснабжения в горевший дом будут решать после оценки состояния соответствующих сетей. Однако выгоревший шестой этаж будет обесточен, систему отопления там заглушат.

Планируется, что с 17 февраля организуют откачку воды из подвалов дома на улице Прокофьева, 3. В подъездах установят тепловые пушки для просушки комнат. Первышов уточнил, что приоритетной задачей является быстрое возобновление отопления, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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