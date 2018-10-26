В гостиницах Краснодара разместили более 800 пассажиров задержанных поездов

Пассажиров на автобусах КТТУ перевезли в отели краевого центра.

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова, на вокзале в постоянном режиме находятся сотрудники администрации города. Они общаются с пассажирами, помогают решать организационные вопросы. Сейчас на вокзале находятся около 300 пассажиров.

Также для перевозки пассажиров в Туапсе выехали 15 автобусов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. На одном из них с вокзала Краснодар-1 отправили 24 человека.

По заявке РЖД в гостиницах краевого центра зарезервировали более 1 тыс. мест. С 22:00 25 октября пассажиров доставляют 20 автобусами с вокзала в отели города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумянского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Пассажиры задержанных из-за стихии поездов смогут улететь в Москву и Петербург за счет РЖД.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник