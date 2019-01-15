Сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу.
В полицию обратился житель Алтайского края. Мужчина пояснил, что снял место в гостинице на железнодорожном вокзале Краснодар-1, на тот момент в номере уже проживал один постоялец.
Мужчины познакомились и решили это отметить. После совместного распития спиртного приезжий уснул, а кошелек положил под подушку. Сосед вытащил более 50 тыс. рублей из его кошелька и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Краснодарского края. Подозреваемый в совершении кражи в тот же день купил билет на рейсовый автобус и был задержан полицейскими в Ростовской области. На допросе мужчина признался и раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело.
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