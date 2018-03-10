В границах пострадавшей от взрыва краснодарской пятиэтажки ввели режим ЧС

Для определения целостности конструкций и дальнейшей эксплуатации дома на место выехали специалисты.

В границах пострадавшего дома на улице Славянской, 75 ввели режим ЧС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Режим ЧС позволяет оплачивать из бюджета города расходы на проведение аварийно-спасательных работ, а также проживание в гостиницах пострадавших в результате аварии.

Для определения целостности конструкций и дальнейшей эксплуатации здания на место выехали специалисты с диагностическим комплексом «Струна».

Комплекс разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Он позволяет ускоренно обрабатывать исходные данные, получаемые при динамических испытаниях на устойчивость и сейсмостойкость зданий и сооружений, оценивать опасность их обрушения и возможный риск для людей, а также готовить заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

Все новости по теме:

Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник