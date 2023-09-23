В Греции продлили рабочее время

Рабочий день в Греции увеличен до 13 часов .

Ссылаясь на зарубежные СМИ, “Report” сообщил, что скандальный законопроект представил министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгидис.

Тысячи рабочих во всех регионах страны работают 13 часов в сутки, смену встретили демонстрациями и митингами на площадях до ночи.

Однако парламент одобрил законопроект, что вызвало протесты по всей стране. Постановление позволяет увеличить ежедневное рабочее время до 13 часов, а еженедельное рабочее время – до 78 часов. В счет также включено воскресенье, которое считается выходным.