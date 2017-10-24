В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр — 2018

Мероприятие прошло на развалинах храма богини Геры в Олимпии на полуострове Пелопоннес.

На церемонии зажжения огня присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава оргкомитета Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом, президент Греции Прокопис Павлопулос.

Греческая актриса Катерина Леху, выступающая в роли верховной жрицы, произнесла молитву богам и зажгла огонь в факеле. Зажжение должно было пройти с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи солнца. Однако из-за погодных условий использовали запасной огонь.

Первым факелоносцем огня Олимпийских игр 2018 года стал участник Олимпиады в Сочи лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету у грека примет бывший южнокорейский футболист Пак Чи Сон.

Эстафета олимпийского огня будет проходить по территории Греции до 31 октября. За восемь дней огонь пронесут 505 факелоносцев, в 20 муниципалитетах страны организуют 36 церемоний приветствия. Церемония передачи факела оргкомитету Игр-2018 в южнокорейский Пхенчхан запланирована на 31 октября. Эстафета стартует 1 ноября — за 100 дней до начала Олимпиады.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля, сообщает ТАСС.

Woohoo! @Pyeongchang2018 here I come! #TorchRelay 👊 Apostolos Angelis (1st torch bearer) #Olympics pic.twitter.com/PM6ZaXXZJe

— Olympic Flame (@OlympicFlame) 24 октября 2017 г.

Вернуться на ленту

Источник