В Грузии ликвидировали организатора взрыва в аэропорту Стамбула

Спецоперацию провели 22 ноября в Тбилиси.

В грузинских СМИ появились сообщения о том, что группа террористов во главе с Ахмедом Чатаевым, обвиняемым турецкими властями в организации теракта в 2016 году в стамбульском аэропорту, прибыла в Тбилиси из Турции и, используя поддельные документы, беспрепятственно прошла через КПП «Сарпи». В Тбилиси их уже ожидала заранее снятая квартира. Экстремисты планировали «тихо перезимовать» в Грузии и не планировали устраивать в стране какие-либо теракты.

Спецслужбы Грузии 21-22 ноября провели операцию по задержанию. Она длилась более 20 часов. В квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, а один задержан. Во время столкновения погиб один и были ранены четверо спецназовцев. Один из ликвидированных боевиков опознан как предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбула в 2016 году Ахмед Чатаев, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле вечером 28 июня 2016 года произошли взрывы. Погибли около 50 человек, ранены 147. Ответственность за взрывы взяла запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». Два смертника подорвали себя в терминале аэропорта.

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