В Грузии во время ЧП на канатной дороге пострадали четверо россиян

Это произошло 16 марта на горнолыжном грузинском курорте Гудаури.

Один из кресельных подъемников вышел из строя и начал работать в обратном направлении. Момент ЧП попал на видео. На записи видно, как канатка на большой скорости движется назад. Лыжники самостоятельно прыгали с высоты. По информации телеканала Rustavi 2, на канатной дороге отключилась электроэнергия, туристов спускают спасатели. В результате пострадали около десяти человек. Среди них оказались четверо россиян.

Гудаури — курорт с мягким климатом, расположенный на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Из Тбилиси в Гудаури можно доехать за полтора-два часа по Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией, пишет РИА «Новости».

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