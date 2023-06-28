В Грузию приедет спецпредставитель Евросоюза по санкциям

Дэвид Сегодня в Грузию прибудет спецпредставитель Евросоюза по санкциям О'Салливан, сообщает newsgeorgia.

Он обсудит с властями Грузии вопросы контроля за соблюдением международных санкций.

В состав делегации входят глава Управления по координации санкций Госдепартамента США посол Джим О'Брайен и представитель МИД Великобритании Кумар Айер. Будут проведены встречи с руководством банка и прокуратуры.

«Цель визита — открытие прямого канала связи и установление диалога на основе будущего сотрудничества. Правительство Грузии выразило большую готовность к сотрудничеству по вопросам, имеющим особое значение для визита спецпредставителя, и мы надеемся, что тесное сотрудничество продолжится», — говорится в заявлении делегации ЕС в Грузии.

Ранее О’Салливан сообщил журналистам, что Европейский союз совместно с США, Великобританией и другими союзниками объявили, что изучают возможность резкого увеличения объемов экспорта в соседние страны.