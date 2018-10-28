В Гуамском ущелье девушка сорвалась со скалы и погибла

Медики несколько дней боролись за жизнь 21-летней туристки, однако она скончалась.

Девушка осматривала достопримечательности на первой смотровой площадке в составе группы и в сопровождении инструктора. Она оступилась, сорвалась вниз с высоты 15 м и зацепилась за дерево.

На место прибыли сотрудники «Кубань-СПАС». Они спустились вниз к девушке и транспортировали ее на носилках. Затем девушку доставили в больницу. От полученных травм пострадавшая скончалась, пишет «Апшеронский рабочий».

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