В Гуамском ущелье на месяц ограничат доступ для туристов

Об этом 2 октября сообщили в администрации Апшеронского района.

С 30 октября по 30 ноября доступ на объект туристского показа будет ограничен, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в управлении экономики и инвестиций районной администрации.

В течение месяца Гуамское ущелье будут расчищать от нависающих камней, бревен и аварийных деревьев.

Попасть в него можно будет лишь по выходным и праздничным дням. До завершения благоустройства полностью запретят входить в ущелье группам с детьми. Взрослым туристам рекомендовали использовать защитные каски.

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