В Губернаторскую молодежную лигу КВН прошли отбор 19 кубанских команд

В Краснодаре в марте команды КВН сразились за право выступить в Губернаторской молодежной лиге.

Среди них краснодарский «Квартет четырех», «Рандеву» из Армавира и «Непарные согласные» из Апшеронска. Последняя команда впервые боролась за шанс попасть в эту лигу.

— Очень сильно волновались на сцене, репетиции у нас длились пять часов, две недели мы репетировали.

«Мы с нашей командой очень хотели попасть в Губернаторскую лигу КВН и добились этого благодаря совместным усилиям. Мы сначала в нашем родном городе проходили отборочные этапы, прошли их удачно, попали сюда», — рассказал участник команды «Непарные согласные» Артем Каспарьян.

Из 27 сборных 19 прошли отбор. Жюри отметило, что в этом году больше половины команд — новички, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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