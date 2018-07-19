В Гулькевичах алиментщик угнал арестованную приставами машину

Автомобиль объявили в розыск. В отношении должника возбудили административное дело.

Мужчина за несколько лет накопил 300 тыс. рублей долгов по алиментам и скрывался от бывшей супруги с пятилетней дочкой.

Он не проживал по месту прописки и не имел постоянного места работы. Однако судебные приставы выяснили, что на должника зарегистрирован автомобиль Hyundai Sonata 2005 года выпуска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Машину объявили в розыск. Ее нашли в поселке Советском у частого дома. Женщина, которая проживает в доме, объяснила, что не знает, где находится должник.

Судебные приставы-исполнители вызвали эвакуатор и приступили к составлению акта описи ареста. Через несколько минут к ним подошел алиментщик и потребовал вернуть автомобиль. Затем он сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. Автомобиль объявили в розыск. В отношении нарушителя завели дело.

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