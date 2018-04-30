В Гулькевичах мужчина избил собаку возле центрального рынка

Это произошло 28 апреля около 11:30.

По данным СМИ, В Гулькевичах в районе центрального рынка жила собака. Местные жители ее знали и подкармливали. Люди рассказали, что животное было доброе и ласковое. Работник рынка взял щенят собаки и утопил их. Видя это, животное начало рычать. Тогда мужчина стал бить собаку и повредил ей глаз. Животное подобрали прохожие и отвезли в ветеринарную клинику Кропоткина, пишет «Блокнот Краснодар».

«В полицию 28 апреля около 11:30 позвонили местные жители и сообщили о жестоком обращении с животным возле центрального рынка. По факту произошедшего местный участковый уполномоченный полиции проводит проверку, устанавливает личность мужчины, ударившего собаку», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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