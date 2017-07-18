В Гулькевичах прошли краевые соревнования по шоссейному велоспорту

Их приурочили ко Дню города. За призовые места боролись девушки и юноши от 13 до 16 лет в двух возрастных категориях.

В турнире участвовали спортсмены из Гулькевичского, Белореченского, Апшеронского, Мостовского, Тихорецкого районов, Краснодара, Ставропольского края и Республики Адыгея.

В итоге больше всего медалей увезли с собой адыгейские велогонщики — два золота, два серебра и три бронзы. Для некоторых это первая серьезная награда.

«Очень тяжело. Я мало занимаюсь пока что, года еще нет. Ехала и думала, к последнему финишу вообще не доеду. Но рада безумно, конечно, все-таки первые награды мои — кубок, две грамоты, медаль. Я очень рада», — поделилась бронзовый призер соревнований Анаабель Шмидт.

Также есть медали в копилке тихорецких спортсменов — одно золото и одно серебро. Золотая и бронзовая медали у Белореченского района. Один раз на вторую ступень пьедестала поднималась представительница Краснодара.

В Гулькевичах велоспорт в особом почете. Заезды устраивают не только в День города, но и в другие праздники, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

«Глава нашего города очень любит велоспорт. У нас 1 мая ежегодно уже пятый год проходит веломарафон, в котором участвуют все желающие жители города, около 200 человек в этом году было», — рассказала руководитель МКУ «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб по месту жительства «Гулькевичи»» Оксана Батталова.

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