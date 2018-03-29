В Гулькевичах прошло первенство ЮФО по борьбе

В город приехали 200 спортсменов до 21 года. Самой многочисленной была кубанская делегация.

В итоге хозяева одержали уверенную победу в общекомандном зачете. У краевых борцов 11 золотых медалей, причем семь из них — в женских соревнованиях.

На турнире также проводился отбор на всероссийские старты — на первенство страны и Спартакиаду молодежи России. Большая часть квот на турниры от округа досталась борцам из Краснодарского края.

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