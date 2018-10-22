В Гулькевичах воры забрались в дом за коробкой с детскими вещами

Сотрудники Росгвардии задержали двух молодых мужчин, которые проникли в чужой дом.

На пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» из дома на улице Придорожной, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место росгвардейцы заметили двух мужчин, которые при виде патрульных бросились бежать. Во дворе дома обнаружили коробку с детскими вещами. Злоумышленники хотели их украсть.

Мужчины признались, что влезли в дом через незапертую балконную дверь. Воры начали собирать вещи в коробку, а потом заметили датчики охранной сигнализации. Мужчины повредили датчики и поспешили покинуть помещение, где их и задержали росгвардейцы.

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник