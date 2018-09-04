В Гулькевичском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло 3 сентября в 19:00 в селе Новомихайловском на улице Октябрьской.
По предварительным данным, 51-летний велосипедист выехал на встречную полосу и попал под колеса автомобиля ВАЗ-21099. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники автоинспекции выяснили, что 45-летний водитель «девятки» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства аварии уточняются.
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