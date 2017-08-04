В Гулькевичском районе мужчина украл у знакомого трех коров и продал их

Ущерб составил 180 тыс. рублей.

В полицию с заявлением о краже имущества обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ночью у него пропали три коровы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пропавших животных у его односельчанина. Мужчина пояснил полицейским, что накануне купил коров у приезжего за 60 тыс. рублей.

По описанию внешности полицейские установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, который временно подрабатывал у него разнорабочим на хозяйственном дворе и огороде. Подозреваемого задержали в Кущевском районе и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Ущерб от его действий составил 180 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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